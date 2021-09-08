شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث إمكانية استيعاب الأطباء اليمنيين للدراسات التخصصية في الجامعات الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في اسلام اباد، محمد العشبي اليوم مع السكرتير الاتحادي لوزارة الصحة الباكستانية عامر خواجه، سبل استيعاب الاطباء اليمنيين للدراسات التخصصية في المؤسسات التعليمية الباكستانية، والاستفادة من الخبرات الباكستانية في تجديد بناء القدرات الادارية لهذا القطاع.



واعرب السفير عن تقدير اليمن للدعم الباكستاني باستضافته الطلاب اليمنيين في الجامعات الباكستانية.

فيما اكد المسئول الباكستاني استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع اليمن، والاسهام في بناء القدرات الطبية والصحية وتلبية الاحتياجات اليمنية في هذا الجانب.