وزير الاعلام: اختطاف مليشيا الحوثي للفنان البدجي امتداد لحملات استهداف الفنانين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اختطاف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران للفنان يوسف البدجي من امام منزله في العاصمة ‎صنعاء.



وأوضح ان هذه الجريمة امتداد لحملات الإستهداف الممنهج للفن ومنع الغناء في الاعراس والمناسبات العامة وتصنيفه احد المحرمات، وملاحقة الفنانين والاعتداء عليهم، ودفع العشرات منهم للفرار خارج البلد.

وأشار الارياني إلى ان هذا العمل الجبان يعكس همجية مليشيا الحوثي، ومحاولاتها فرض افكارها الظلامية على المجتمع بالقوة، وتنصيب نفسها وصيا على سلوكيات الناس وخصوصياتهم، وتكريس الأحكام التي طبقتها التنظيمات الارهابية "القاعدة، داعش" في مناطق تواجدها.

وقال "ان ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية في مناطق سيطرتها تاكيد اضافي على المستقبل المظلم الذي ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من فرض مخططها الانقلابي والتسلط على رقابهم".

وجدد الارياني مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي ومنظمات حقوق الانسان وكل الشرفاء والأحرار في العالم بإدانة أعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق الفن والفنانين في مناطق سيطرتها، وقمع ومصادرة الحقوق والحريات، ومحاولاتها فرض أفكارها المتخلفة على المجتمع.