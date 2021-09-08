قيادة انتقالي حضرموت تلتقي رئيسة المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى الأستاذ علي صالح الهميمي نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، في مكتبه بمقر ، الهيئة التنفيذية بالمكلا ، الثلاثاء ، الدكتورة نجوى محمد فضل ، مستشارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون المرأة ، المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، رئيسة المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني ، والأستاذة انتصار خميس ، مستشارة رئيس الجمعية الوطنية لشؤون المرأة والطفل .



وعبر الهميمي عن ترحيبه بزيارة المستشارتين للمكلا ولمقر الهيئة التنفيذية .. مشيدا بالنشاط المتميز الذي تؤديه الدكتورة نجوى ، في تفعيل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الجنوبية وتوحيد جهودها ، من خلال تأسيسها للمجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني .

معربا عن تمنياته بأن يكون لحضرموت نصيب من اهتمامات المجلس ورعايته لمنظمات المجتمع المدني فيها .

واطلعت الدكتورة نجوى قيادة انتقالي حضرموت على طبيعة وأهداف زيارتها للمكلا .. مشيرة إلى أنه سيجري يوم غد الأربعاء اشهار المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت ..معبرة عن سعادتها باستكمال التحضيرات لهذا الحدث المهم.

ولفتت إلى ان توجيه الرئيس الزُبيدي، بإنشاء المجلس مثل انطلاقة مهمة في خدمة المجتمع في المحافظات الجنوبية، وإن إشهار المجلس في حضرموت ستكون له نتائج ايجابية كبيرة في تحسن أداء المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي ستنضوي في إطاره ، من خلال مساعدة المجلس لها ودعمها وتعريف المنظمات الدولية بها وبنشاطاتها