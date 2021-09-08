قائد لواء الدفاع الساحلي يجري زيارة تفقدية لموقع عقبة عجزر بوادي عمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عمد

أجرى قائد لواء الدفاع الساحلي العميد طيار ركن فائز منصور التميمي، زيارة تفقديه إلى المرابطين على عقبة عجزر بوادي عمد.



حيث أشاد القائد التميمي بالجاهزية القتالية والإستعداد الدائم للمقاتلين والانضباط والربط العسكري والدور العظيم الذي يقوموا به من حفظ أمن وإستقرار المنطقة ، والذين هم قائمين بالمهام الملقاه على عاتقهم وقدرتهم على التعامل مع كافة الظروف والتصدي لكافة الأعمال العدائية.

وبدوره تفقد العمل الجاري في الموقع من عنابر سكنية ومكاتب إدارية وغيرها من الأعمال الأخرى القائمة في الموقع ومشيدا بالجهود المبذوله من قبل المقاول بالأنجاز العظيم والاتقان والاسراع في العمل .

ومن جهته أثناء وشكر العميد طيار ركن التميمي بالدعم القوي والسخي اللامحدود من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لقوات النخبة الحضرمية وأن نتعاهد الوفاء بالوفاء ولن ننسئ الدور العظيم الذي تقدمه دولة الامارات لقوات النخبة الحضرمية.