شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام الغيضة يناقش أوضاع فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمديرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، اليوم، مع مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي الأستاذ مطر سالم كده، أوضاع فرع المؤسسة في المديرية.



وناقش اللقاء الذي حضره الأستاذ سالم أحمد السقاف رئيس مؤسسة السبيل للتنمية الإجتماعية، سير العمل في مشروع صيانة شبكة مياه محيفيف الممول من قبل السلطة المحلية و منظمة شركاء اليمن و آليات تحسين إيرادات المؤسسة وعدد من المقترحات والاليات للعمل بها وفق لوائح مؤسسة المياه.

وأكد الإجتماع على ضرورة دفع مستحقات فواتير الاستهلاك الشهري للمياه أولا بأول من قبل كافة المشتركين و حسن إستخدام المياه من العبث وترشيد الاستهلاك للحفاظ على المخزون الجوف