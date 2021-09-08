اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي تعقد اجتماعها الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء بمقرها في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمـد علي متاش رئيس اللجنة.



وناقش الاجتماع جُملة من الأعمال التي قامت بها اللجنة، متضمنة ما تم تنفيذه من نشاطات مع عدة جهات مرتبطة بعمل اللجنة داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية والتي يمكن أن يستفيد منها الوطن والمواطن الجنوبي.

وأكد الاجتماع على ضرورة الحرص على متابعة البحوث والدراسات الاقتصادية، والاهتمام بهذا الجانب الذي يخدم الاقتصاد ويطور من نشاطه في كافة المجالات.

وتطرق الاجتماع إلى آخر التطورات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والعوامل المؤثرة عليه، وكذلك أبرز القضايا والمعوقات الاقتصادية، وكيفية التعامل معها بما تقتضيه الحاجة، وذلك بالمعالجات والحلول المناسبة والمتاحة لتجاوزها.

هذا وقد وضعت في الاجتماع عددا من المقترحات المتعلقة بالخطط التي تم الاتفاق عليها لبرنامج عمل اللجنة، كما جرى استعراض محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.