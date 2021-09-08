صنعاء.. مليشيا الحوثي تخطف الفنان "يوسف البدجي" بسبب تقديمه برنامج غنائي

المنامة - ياسر ابراهيم - خطفت مليشيا الحوثي في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء، الفنان الغنائي يوسف البدجي، من أمام منزله في العاصمة صنعاء.



ونشرت صفحة الفنان البدجي على "فيس بوك"، بيانا مقتضبا يفيد باعتقاله من أمام منزله بصنعاء من قبل قوات الأمن (تابعة للحوثيين).



وأشار البيان أن سبب الاعتقال، هو "بسبب عرض برنامج ضيوف الفن" الذي يُعرض على شاشة قناة يمن شباب الفضائية.



ويُقدم الفنان البدجي برنامج "ضيوف الفن" وعرضت قناة "يمن شباب" أول حلقة منه مطلع الشهر الجاري.

وتأتي الحادثة بعد أيام من من اختطاف مماثل للفنان أصيل أبو بكر ضمن حملات قمعية تمارسها مليشيا الحوثي ضد الفنانين في مناطق سيطرتها.



وكانت مليشيات الحوثيين قد أصدرت مطلع العام الجاري توجيهات للفنانين والممثلين في مناطق سيطرتها، بعدم التعامل مع القنوات الموالية للحكومة وتوعدت المخالفين بالعقوبات.







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