اختتام برنامج ورش العمل لهيئة التدريس بكلية الطب جامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون اليوم، برنامج ورش العمل للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس حول دمج مفاهيم المياه والاصحاح البيئي والنظافة في مقررات كلية الطب، الذي أقامته الكلية بالتعاون مع جامعة ماستريخت ومؤسسة الاعتماد العربي.



وفي حفل الاختتام أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الكثيري، إلى توجّه الجامعة نحو الجودة والتطوير الأكاديمي وتوسيع أفق العلاقات مع الجامعات الدولية، والاستفادة منها في عمل مثل هذه البرامج العلمية والفعاليات التطويرية.

بدوره أكد عميد كلية الطب الدكتور حسين باكثير، أهمية التعاون مع جامعة ماستريخت ومؤسسة الاعتماد العربي وأن تنعكس نتائج أعمال الورش على الواقع العملي في ممارسات وأساليب التدريس.