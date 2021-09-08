الـ(فاو) وفرع حماية البيئة بسيئون تناقشان آلية رفع قدرات مواجهة الكوارث الطبيعية

اللقاء الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء حضرموت المهندس عمر بن شهاب وفريق لجنة التقييم والمتابعة بمنظمة الأغذية والزراعة الـ(فاو) برئاسة المهندس أسامة الكبسي، ناقش أيضا مدى إمكانية الاستفادة من جمعيات مستخدمي المياه التي تم تشكيلها في فترات سابقة بوادي حضرموت لتتمكن من التعامل مع التغيرات المناخية وإدارة الكوارث الطبيعية.

محمد يوسف

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