شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الـ(فاو) وفرع حماية البيئة بسيئون تناقشان آلية رفع قدرات مواجهة الكوارث الطبيعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء بسيئون مدى ملائمة رفع قدرات المجتمع المحلي لمواجهة الفيضانات وإدارة الكوارث الطبيعية وايجاد آلية لرفع قدرات الجهات الرسمية بالانذار المبكر.
اللقاء الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي وصحراء حضرموت المهندس عمر بن شهاب وفريق لجنة التقييم والمتابعة بمنظمة الأغذية والزراعة الـ(فاو) برئاسة المهندس أسامة الكبسي، ناقش أيضا مدى إمكانية الاستفادة من جمعيات مستخدمي المياه التي تم تشكيلها في فترات سابقة بوادي حضرموت لتتمكن من التعامل مع التغيرات المناخية وإدارة الكوارث الطبيعية.