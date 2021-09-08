نائب الرئيس يعزي في وفاة الدكتور محمد عبدالجبار سلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور محمد عبدالجبار سلاّم عميد كلية الإعلام الأسبق وأستاذ الإعلام اليمني، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء في المجالين الاعلامي والأكاديمي.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى أبناء وأسرة الفقيد، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته وإنتاجه الأدبي في مجال الإعلام، باعتباره واحداً من أقدم القامات الإعلامية الذين أسهموا بفاعلية في تطوير وتأسيس العديد من المؤسسات الإعلامية الوطنية الرسمية المختلفة وتأهيل أجيالها المتعاقبة.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد والوسطين الإعلامي والأكاديمي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.