اجتماع برئاسة مدير الأمن يقر سريان قرار منع دخول سيارات النقل لمدينة الغيضة في أوقات ذروة الحركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

وجه مدير عام الأمن والشرطة بمحافطة المهرة العميد مفتي سهيل صمودة شرطة السير وهيئة النقل بالمحافطة بالعمل على تفعيل قرار منع دخول سيارات النقل والقاطرات المحملة بالبضائع إلى داخل أسواق مدينة الغيضة خلال وقت ذروة الحركة ، والسماح لها في الوقت المحدد من الساعة العاشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً لتفريغ حمولتها، منعاً للاختناقات المرورية.



وأكد التوجيه على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين شرطة السير بمديرية الغيضة وهيئة النقل لما من شأنه تطبيق القرار منعاً للاختناقات المرورية التي يسببها دخول القاطرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة وضم مدير هيئه النقل الاستاذ رامي رعفيت ومدير شرطة السير بالمديرية الملازم حسين المراني الذي جرى فيه التأكيد على تطبيق القرار ودخوله حيز التنفيذ والقاضي بمنع القاطرات من الدخول لمدينة الغيضة.

واوضح مدير هيئة النقل رامي رعفيت بأنه بعد ان تم التنسيق مع إدارة الأمن وشرطة السير بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الجانب.

فيما أوضح مدير شرطة السير بالغيضة الملازم حسين المراني إلى أنه سبق هذا القرار اجتماع برئاسة مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري ناقش آلية التنسيق والتعاون في هذا الجانب نظرا لتمادي بعض التجار وعدم استجابتهم للقرار ، معلناً أنه تم تطبيق القرار ودخوله حيز التنفيذ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحجز اي قاطرة يتم ضبطها داخل السوق في أوقات الذروة وفي الوقت غير المحدد لها.

ولفت المراني إلى إنه قد تم تحديد الفترة مع السماح للمرور بالقاطرات الآخرى عبر الخط الدولي إلى المحافظات الآخرى والذي قد تم تحديد الإشارات المرورية لخط السير ، منوها إلى أنه تم توزيع التعميم إلى كل تجار مدينة الغيضة.

ودعا التجار والسائقين الإلتزام بالقرار والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيقه والامتثال له من خلال انزال البضائع حسب القرار وعدم إيقاف القاطرات داخل المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد كل سيارة نقل يتم ضبطها داخل المدينة في الوقت غير المصرح لها نظرا لما تسببه من اختناقات مروريه للشوارع.