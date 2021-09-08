مدير عام الطب التشخيصي بوزارة الصحة يتفقد العمل في مركز الحميات بمستشفى الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقّد مدير عام إدارة الطب التشخيصي بوزارة الصحة والسكان الدكتور شوقي العكبري ، اليوم، أوضاع مركز الحميّات والعزل بمستشفى الغيضة المركزي.



واطلع العكبري، الذي يزور المهرة حاليا، على سير العمل في المركز ومعالجة كورونا، ومدى جاهزيته لاستقبال الحالات الطارئة ، مشيداً بدور الطاقم الطبي خلال الفترة السابقة في معالجة مرضى كوفيد-19.

واستمع العكبري من مدير مركز الحميات الدكتور مصطفى بن عويض والعامليين الصحيين، إلى الجهود التي تبذل في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والصعوبات التي تواجه الكادر الطبي والتمريضي في معالجة الحميّات وفيروس كورونا.

وثمّن العكبري الأدوار التي يسطرها الأطباء والطواقم التمريضية لمواجهة فيروس كورونا، وما يقدمونه من خدمات للمواطنين للقضاء على هذه الجائحة العالمية ، مؤكداً دعم الوزارة للقطاع الصحي وتقديم كل ما يلزم من متطلبات لما من شأنه تطوير وتحسين الخدمات الطبية بالمحافظة.

رافقه خلال الزيارة ، الدكتور نعمان بن عويض مدير إدارة الخدمات الطبية بالمحافظة وأحمد صالح الحامد مدخل بيانات في عمليات طورائ مكتب الصحة بالمحافظة.