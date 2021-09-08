القوات الشرعية تشن هجوما واسعا على ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شنّ أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الهجوم أسفر عن دحر مليشيا الحوثي من عدّه مواقع كانت تتحصّن فيها وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما استعاد أبطال الجيش والمقاومة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات لمليشيا الحوثي وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة؛ منها تدمير 4 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.