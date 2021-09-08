صالح طيمس: المنطقة العسكرية الاولى والوحدات الامنية ستظل عند مستوى ثقة القيادة السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ان "المنطقة العسكرية الاولى والوحدات الامنية ستظل عند مستوى ثقة القيادة السياسية والعسكرية كالصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات وسندافع عن اليمن الاتحادي وسنبذل اغلى ما نملك وهي دمائنا للحفاظ على الاستقرار في وادي وصحراء حضرموت"، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم بمقر قيادة المنطقة، اجتماعا ضم رؤساء الشعب وقادة الكتائب والضباط بالمنطقة العسكرية الاولى.

وترحم الحاضرون على ارواح شهداء اللواء 23 ميكا الذين استشهدوا اليوم اثناء تأديتهم مهامهم القتالية وجميع الشهداء بالمنطقة العسكرية الاولى وشهداء الوطن الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن.

وعبر اللواء طيمس عن الشكر والتقدير لمرجعية قبائل حضرموت وكافة المكونات الاجتماعية والقبلية والسياسية بالوادي والصحراء لموقفهم الموحد الرافض لاي تدخلات من خارج المحافظة لخلط الاوراق او تدشين مشاريع الخراب والفتن بحضرموت.

ونقل قائد المنطقة تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وشدد على قادة الوحدات والكتائب رفع درجة الجاهزية القتالية واليقظة والحس الامني الى اعلى المستويات والايفاء بالمهام الموكلة لحفظ الامن والاستقرار والسكينة العامة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وادي وصحراء حضرموت.

كما دعا كافة الوحدات للالتزام والتقيد بالانضباط العسكري، وان يكون الجميع على يقظة عالية للتصدي لخطر مليشيات الحوثي والارهاب وعصابات التهريب واي تهديدات يمكن ان تحصل في نطاق المنطقة العسكرية الاولى ووحداتها.

وأضاف اللواء طيمس " لن ننجر الى اي فوضى او استفزاز لكننا لن نفرط او نتهاون مع اي اعتداء من اي جهة كان وسنظل حماة للوطن مستمدين شرعيتنا من الدستور وما يمليه علينا واجبنا وقسمنا العسكري ".