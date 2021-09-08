توزيع مساعدات ايوائية وغذائية لنازحي مديرية رحبة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

وزعت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية وائتلاف الخير للإغاثة اليوم، مساعدات إنسانية طارئة للاسر النازحة مؤخرا، من مديرية رحبة بمحافظة مأرب، مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.



وثمن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للنداء الانساني الذي اطلقته السلطة المحلية لمساعدة النازحين من المديرية، والذين اجبرتهم مليشيا الحوثي الانقلابية، على التشرد والنزوح هربا من قصفها المباشر والمستمر على قراهم ومنازلهم الامنة.. مشيرا الى ان هذه المساعدة ستخفف جزء من معاناة بعض الاسر النازحة.

ودعا مفتاح المنظمات الانسانية الاسراع في تقديم تدخلاتها العاجلة لمواجهة احتياجات الاسر النازحة التي يتزايد اعدادها بشكل يومي جراء استمرار قصف مليشيا الحوثي لمنازلهم وقراهم.

ويتضمن مشروع المساعدات، تقديم مائة خيمة إيواء، وسلة غذائية يستفيد منها مائة اسرة نازحة من مديرية رحبة، والتي نزحت مؤخرا جراء القصف المباشر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، بالصواريخ وقذائف الاسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة مؤخرا لمنازل المدنيين الامنين في قرى المديرية والبعيدة عن خط المواجهات.