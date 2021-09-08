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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. مقتل العشرات وتدمير 15 قاعدة صاروخية لمليشيا الحوثي في غارات لطيران التحالف شرق المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
قتل واصيب العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران فجر اليوم بغارات لطيران التحالف العربي على مواقع المليشيات شرق محافظة تعز.
وأوضح الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للمليشيات في جبل أومان و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.
واكد أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافا للمليشيات وتدمير مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لادارة المعارك والضربات الصاروخية ويرجح مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.
وقال البحر ان "ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية".