تعز.. مقتل العشرات وتدمير 15 قاعدة صاروخية لمليشيا الحوثي في غارات لطيران التحالف شرق المحافظة

وأوضح الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للمليشيات في جبل أومان و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.

قتل واصيب العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران فجر اليوم بغارات لطيران التحالف العربي على مواقع المليشيات شرق محافظة تعز.

محمد يوسف

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