بلادنا تشارك في اختتام الدورة الـ ٤٧ لمؤتمر العمل العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت اليوم أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، الذي انعقد خلال الفترة من 5-8 من سبتمبر 2021 بالعاصمة المصرية القاهرة.



جرى خلال الدورة مناقشة تقارير اجتماع اللجنة التنظيمية، واعتماد العضوية، واللجنة المالية والخطة والموازنة، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ولجنة متطلبات الاقتصاد الاخضر لتوفير فرص العمل، وتقرير لجنة اثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل.

كما تناولت الدورة التي انعقدت بمشاركة ممثلين عن اطراف العمل الثلاثة (الحكومات، واتحادات العمال، ومنظمات الأعمال) الاثار المترتبة لجائحة كورونا على العمال، واكدت الوفود المشاركة على ضرورة ايجاد الوقاية اللازمة للعاملين في شتى المجالات.

وشددت مخرجات الدورة على أهمية تعزيز الاقتصاد الاخضر، ورفع كفاءة الاداء، وأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من أهمية في تطوير الاعمال في المجتمعات العربية.

مثل اليمن في الاجتماعات السكرتير الاول في مندوبية بلادنا لدى جامعة الدول العربية عبده حمود.