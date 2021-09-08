أمن المهرة يمنع دخول سيارات النقل في أوقات الذروة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقر اجتماع أمني بالمهرة، منع دخول سيارات النقل والقاطرات إلى مدينة الغيضة خلال أوقات الذروة للحد من الاختناقات المرورية.



وحدد الاجتماع برئاسة مدير أمن المحافظة العميد مفتي صمودة، وقت السماح للناقلات بالدخول من الساعة العاشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً لتفريغ حمولتها.

ودعا التجار والسائقين للالتزام بالقرار والتعاون مع الجهات المعنية والامتثال له من خلال انزال البضائع حسب القرار وعدم إيقاف القاطرات داخل المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد كل سيارة نقل يتم ضبطها داخل المدينة في الوقت غير المصرح لها نظرا لما تسببه من اختناقات مروريه.