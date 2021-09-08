شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة ترتيبات دوري الدرجة الأولى بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع اليوم بسيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ترتيبات إنجاح مباريات دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021 - 2022م المزمع انطلاقها في الـ15 من شهر سبتمبر الجاري في مدينة سيئون.



وحث التميمي، كافة الجهات المعنية الى بذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والمساهمة الفاعلة لانجاح الترتيبات لهذه البطولة، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لكافة الجهات المعنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب .