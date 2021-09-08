اجتماع موسع برئاسة وزير النقل يناقش مشروع مطار عدن المستقبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، إمكانية انشاء مطار عدن الجديد ومكان انشائه والتنسيق بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية لتنفيذ الخدمات والمشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل.



وفي الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة عدن محمد الشاذلي ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي ووكيل وزارة النقل المهندس طارق عبده، قدم وكيل وزارة النقل لقطاع المطارات عبدالله حسين ووكيل الهيئة العامة للأراضي المهندس أحمد حسين، شرح مفصل عبر الخرائط لموقع المطار المستقبلي والمزمع انشائه خارج المدينة.

واكد الوزير أن انشاء المطار يأتي استناداً الى ما تم رفعه من وزارة النقل ومصادقة مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2021 م كمطار مستقبلي إلى جانب مطار عدن الدولي، وترجمة لمساعي الحكومة لتفعيل حركة التنمية في مختلف المجالات ومنها تعزيز قدرات وطاقات قطاع النقل والنهوض بخدماته الداخلية والخارجية لنمو انشطته المختلفة في سبيل تحقيق الدعم المتكامل للانتعاش الاقتصادي المنشود للمرحلة الحالية.

واشار حميد، الى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها مشروع المطار من ناحية ارتباطه بحياة المواطنين وخدمة برامج عملية التنمية الشاملة في البلاد..موجهاً بتشكيل لجنتي عمل ميدانية وفنية مشتركة مع الجهات المعنية لوضع الخطط والترتيبات الازمة في هذا الجانب.

وكان رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن حسن حيد، استعرض جهود الهيئة في إعداد كل ما يلزم من دراسات لموقع المطار والذي من المتوقع ان تصل مساحته الإجمالية إلى الفين و770 هكتار.