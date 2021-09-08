مليشيا الحوثي تفرض إتاوات جديدة على تجار إب تحت لافتة "دعم القدس"

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، اتاوات مالية جديدة على تجار ومواطني محافظة إب (وسط اليمن)، تحت مسمى "دعم القدس".



وعلم "يمن شباب نت " من تجار وأصحاب محال تجارية، بأن مليشيا الحوثي، أجبرتهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "دعم القدس".



مصادر أخرى كشفت عن فرض مكتب الأشغال التابع للحوثيين، نسبة 15% على رسوم رخصة البناء لذات السبب.



وتداول ناشطون محليون على وسائل التواصل الإجتماعي، وثيقة تؤكد تلك الجبايات صادرة عن ماتسمى "اللجنة الشعبية لدعم فلسطين.



وشكك الناشطون في وصول تلك الأموال إلى فلسطين مستندين إلى تأريخ المليشيا في عمليات النهب والجبايات المتواصلة التي تفرضها على التجار والمواطنين.

