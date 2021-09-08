أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر (آخر تحديثات)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، متأثرة بالانخفاض العالمي في أسعار المعدن النفيس على خلفية صعود الدولار.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار.

وسيقترح الرئيس جو بايدن استراتيجية من ستة محاور للحد من تفشي كوفيد-19 الحالي الذي يتضمن متحور دلتا وزيادة معدلات التطعيم، وقد تساعد هذه القرارات في حال كانت قوية وأثرت على التعافي الاقتصادي في ارتفاع الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 907.47 جنيه، مقابل 915.24 جنيه في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح تعاملات الأربعاء لدى التجار ومحلات الصاغة، ليصل إلى 794.06 جنيه، مقابل 800.86 جنيه أمس.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، الأربعاء، ليصل إلى مستوى 680.62 جنيه، مقابل 686.44 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر نحو 529.36 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 453.74 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 378.20 جنيه.

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، ليصل إلى 28.222 ألف جنيه (1797 دولار)، مقابل 28.464 ألف جنيه (1812 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، عند فتح تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 6352 جنيها (404.39 دولار)، مقابل 6407 جنيهات (407.81 دولار) أمس.

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء دون مستوى 1800 دولار المهم إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، قرب أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1796.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لذروة أسبوع مقابل نظراء رئيسيين مدعوما بصعود عائدات أذون الخزانة الأمريكية وضعف اليورو قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.

وتأثر تعافي سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي بتنامي إصابات كوفيد-19، مما أثار تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الشهر الجاري.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الحميس توقعا لإمكانية تقليص إجراءات التحفيز.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1% إلى 24.27 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1000.56 دولار وخسر البلاديوم 0.3% إلى 2366.52 دولار.