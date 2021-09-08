شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتدى الطالب المهري بحضرموت يلتقي أمين عام المجلس المحلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ألتقت إدارة منتدى الطالب المهري بحضرموت بالأستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة ضمن زياراته للمكاتب التنفيذية بالمحافظة.



وفي اللقاء رحب الأمين العام بأعضاء المنتدى، مؤكدا على أهمية الجهود التي يبذلها المنتدى باعضائه وهيكله الإداري وما حققه من نجاحات منذ تأسيسه في خدمة طلاب المهرة الدارسين في محافظة حضرموت وتوزيع المهام الإدارية.

من جانبه قدم رئيس المنتدى الأخ محمد بن عياش درع تذكاري للأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر لجهوده المبذولة تجاه المنتدى ودعمه ووقوفه إلى جانب أبناءه الطلاب، مشيدا بما تقدمه السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر من دعم واهتمام كبيرين للطلاب الدارسين خارج المحافظة وتسخير الامكانيات لمواصلة تحصيلهم العلمي في مختلف المجالات.