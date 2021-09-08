أمين محلي المهرة يطلع على سير العمل في المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

1:03 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

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اطلع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، الأستاذ سالم عبدالله نيمر ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد ،اليوم، على سير العمل في المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بمستشفى الغيضة المركزي الذي تنفذه مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية عبر شريكها

موسسة وصال للتنمية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وأشاد الأمين العام بالجهود المبذولة من مؤسستي يماني ووصال وتدخلاتهما النوعية في المجال الصحي ، مثمناً جهود الطواقم الطبية والتمريضية والفنية في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وأكد نيمر على دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع والبرامج الصحية وتقديم التسهيلات اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.

من جانبة أوضح مدير عام مكتب الصحة الدكتور عوض مبارك سعد، أن عدد العمليات التي أجريت خلال اليومين الماضيين بلغت (62) عملية بتقنية الفاكو - والليز ، إضافة إلى إجراء العديد من الفحوصات والمعاينة وتركيب العدسات للمرضى مجاناً.