مدير عام الصحة بالمهرة بترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ لمناقشة الوضع الوبائي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد اليوم ، اجتماعاً للجنة الطوارئ بالمكتب وذلك مناقشة الوضع الوبائي في المحافظة بحضور الدكتور شوقي العكبري مدير عام الطب التشخيصي بوزارة الصحة والسكان.



وناقش اللقاء مجمل أوضاع مركز العزل والحميات وأقسام المعالجة لمرضى كوفيد-19 في مستشفى الغيضة المركزي ، وأبرز متطلبات واحتياجات سير العمل لمجابهة الموجه الثالثة من جائحة كورونا المستجد.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مدى جاهزية مركز الحميات والعزل لأستقبال الحالات اليومية ، وآليات العمل وكيفية تنظيم الكادر الطبي والفني ، والأشكاليات المتعلقة بسير خطة اللقاحات وآليات توزيعها على مراكز التحصين بالمحافظة.

وشدد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد على ضرورة قيام كافة الكوادر الصحية بواجباتهم والرفع من وتيرة العمل لتقديم خدمات الرعاية الصحية و العلاجية للمرضى ، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهود خلال هذه المرحلة لما من شأنه خدمة المرضى بالمحافظة.

من جانبة ثمّن مدير عام الطب التشخيصي بوزارة الصحة الدكتور شوقي العكبري كافة الجهود مبذولة من قبل الطواقم الصحية التمريضية ومدى إخلاصهم في رعاية المرضى للحفاظ على صحتهم ، مبدياً استعداده في رفع كافة الصعوبات والمتطلبات إلى وزارة الصحة لاعتمادها