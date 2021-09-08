عبدون يهنئ العشرة الأوائل على مستوى مديريات ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلن وكيل أول وزارة التربية والتعليم عن أسماء العشرة الأوائل في اختبارات إنهاء المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2020 /2021 م على مستوى مديريات ساحل حضرموت.



وبهذه المناسبة تقدم الوكيل عبدون إلى الطلاب والطالبات المتفوقين بالتهاني والتبريكات لنيلهم المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة والمحافظات المحررة .

مضيفاً بأن قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تعكف هذه الأيام على تنظيم الحفل الخطابي والفني والتكريمي السنوي للطلاب والطالبات البالغ عددهم مائة وخمسة وعشرين طالب وطالبة برعاية كريمة من قبل راعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .

مقدماً شكره وتقديره لكل منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات على جهودهم المبذولة في نجاح العملية الاختبارية للشهادة الثانوية بالعام المنصرم واستقرار العملية التربوية والتعليمية لهذا العام الدراسي 2020/2021.