شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول حضرموت يناقش مع المختصين الوضع الراهن للكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، بالمسؤولين في مؤسسة الكهرباء وإدارة التوليد والطاقة المشتراه ومكتب المالية , وفرع شركة النفط، بحضور وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية الدكتور أحمد باصريح ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق.



وكرس اللقاء للوقوف أمام الأوضاع الراهنة للكهرباء في ساحل حضرموت ومتطلباتها وتنظيم عملية الوقود بما في ذلك منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحفاظ على القدر الممكن من استقرار التيار الكهربائي