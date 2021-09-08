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وكيل أول حضرموت يناقش مع المختصين الوضع الراهن للكهرباء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، بالمسؤولين في مؤسسة الكهرباء وإدارة التوليد والطاقة المشتراه ومكتب المالية , وفرع شركة النفط، بحضور  وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية الدكتور  أحمد باصريح ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق.

وكرس اللقاء للوقوف أمام الأوضاع الراهنة للكهرباء في ساحل حضرموت ومتطلباتها وتنظيم عملية الوقود بما في ذلك منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية للحفاظ على القدر الممكن من استقرار التيار الكهربائي

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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