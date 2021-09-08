توقيع اتفاقية تأهيل 38 قابلة مجتمع في مديرية غيل بن يمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

وقع بمدينة المكلا , اليوم , على اتفاقية تأهيل قابلات المجتمع في مديرية غيل بن يمين بحضور وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي.



تتضمن الاتفاقية التي وقعها المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي , والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ, ومدير معهد العلوم الصحية بالمكلا محمد لرضي ومكتب الصحة في مديرية غيل بن يمين يزيد الصدفي , على تأهيل 38 طالبة, كقابلات مجتمع من (9) مناطق في مديرية غيل بن يمين .

وعقب التوقيع أطلع وكيل أول حضرموت، من رئيس مؤسسة صلة للتنمية على الترتيبات لتنفيذ هذا البرنامج التعليمي والتطبيقي الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات ويحصل المشاركات فيه عل الدبلوم الصحي المتوسط.

كما أطلع على الأنشطة التي نفذتها المؤسسة وتدخلاتها المتعددة في مجالات التعليم والصحة والمياه والتمكين والاصحاح البيئي والأمن الغذائي .

وأشاد الشيخ بن حبريش ، حرص مؤسسة صلة ومكتب الصحة والسكان على تنفيذهما هذا البرنامج الذي سيسهم في أعداد كادر تمريضي من الفتيات , يلبي احتياج المنطقة .

وفي ختام اللقاء تسلّم وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش من المدير التنفيذي للمؤسسة درع تذكاري تأكيدًا على اهتمام ورعاية السلطة المحلية لمشاريعها وتعزيز أوجه الشراكة معها