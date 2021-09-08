شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الثلاثاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 14 حالات موزعة كالتالي :

7حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 45 عام من منطقة الشافعي

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 50 عام من منطقة المتضررين

الحالة 3 لأنثى تبلغ من العمر 45 عام من منطقة الديس

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة الشرج الخزان

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 28 عام من منطقة روكب

الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 20 عام من منطقة المساكن

الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 64 عام من منطقة بويش

حالة من مديرية غيل باوزير

الحالة 8 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام

3 حالات من مديرية دوعن

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 70 عام

الحالة 10 لذكر يبلغ من العمر 55 عام

الحالة 11 لأنثى تبلغ من العمر 42 عام

حالة من مديرية بروم ميفع

الحالة 12 لذكر يبلغ من العمر 31 عام

حالة من مديرية الديس الشرقية

الحالة 13 لأنثى تبلغ من العمر 72 عام

حالة وافدة

الحالة 14 لأنثى تبلغ من العمر 45 عام من محافظة مأرب

10 حالات تعاف جديدة بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل موزعة كالتالي :

6 حالات تعافي من مديرية المكلا

4 حالات تعافي من مديرية غيل باوزير

4 حالات وفاة جديدة لهذا اليوم من مديرية المكلا

الحالة1 لانثى تبلغ من العمر 65 عام من منطقة الديس

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 80 عام من منطقة الديس

الحالتين توفيت في فترة تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 70 عام من منطقة روكب

الحالة 4 لانثى تبلغ من العمر 75 عام من منطقة فوه المتضررين

الحالتين توفيت في فترة تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

اجمالي الحالات النشطة 228 حالة نشطة

210 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

حالتين تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

16 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري