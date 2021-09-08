شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن انتشار قوات أمريكية في المعاشيق تسبق عودة هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر إعلامية مطلعة بأن يعود الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي إلى عدن خلال الساعات المقبلة ولم يتسنى التأكد من صحة تلك المعلومات من مصدر حكومي. وتزامن هذا مع، معلومات نشرتها، صحيفة الأيام الصادرة في عدن حول وجود قوات أمريكية في منطقة المعا شيق في عدن لتامين عودة الرئيس هادي. ولم تحدد المصادر وقتا محددا لعودة الرئيس هادي إلى عدن .

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