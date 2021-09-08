شكرا لبحثكم عن خبر اعتقال الفنان ”يوسف البدجي” من أمام منزله بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

‏‎اعتقلت مليشيا الحوثي الانقلابية، فجر اليوم الأربعاء، الفنان اليمني يوسف البدجي، وأودعته أحد سجونها، في العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت مصادر محلية وإعلامية، أن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، اعتقلوا الفنان "البدجي" من أمام منزله فجر اليوم بصنعاء.

وحسب ما نشرته صفحة الفنان على الفيسبوك، فقد تم اعتقال البدجي من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي، بسبب عرض برنامج ضيوف الفن.

ويأتي ذلك بعد أيام من اعتقال مليشيا الحوثي الفنان أصيل أبوبكر، أثناء إحيائه حفل زفاف بصنعاء، بحجة مخالفة التعليمات الصادرة عن المليشيات.

وتمارس مليشيا الحوثي قمعا ضد الفنانيين، على غرار ممارسات القاعدة وداعش التي تحرم الغناء والفن وتنكل بالفنانين .