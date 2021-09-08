شكرا لبحثكم عن خبر وسط استمرار المعارك.. مدفعية الجيش تستهدف تجمعا للحوثيين بمأرب.. تفاصيل الساعات الأخيرة من المواجهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت مدفعية الجيش الوطني، الساعات الماضية، تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية، غربي محافظة ‎مأرب (شرقي اليمن).

وقال مركز "سبأ" الإعلامي، إن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي، في أطراف محافظة مأرب مستمرة ولم تتوقف.

مؤكدًا تصدي أبطال الجيش والمقاومة ببسالة لحشود مليشيا الحوثي، التي تدفع بالمئات من المقاتلين وتواصل شن هجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية في مختلف الجبهات القتالية بمأرب.

وأوضح أن المواجهات التي شهدتها جبهات مأرب الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، ولاتزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.