شكرا لبحثكم عن خبر العبرة في النهايات.. سياسي سعودي: هذا ما سيحدث في اليمن شاء من شاء وأبى من أبى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الباحث والسياسي السعودي، سلمان الأنصاري، أن العبرة في الحرب التي تخوضها الحكومة الشرعية بمساندة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ستكون في النهايات.
وقال في تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، إن اليمن ستتحرر من الميليشيات الإيرانية المباشرة و المتخادمة معها، في إشارة إلى كل الأطراف اليمنية الداعمة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وأضاف الأنصاري؛ وهو رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، أن اليمن سيتحرر من كل المليشيات، شاء من شاء وأبى من أبى.
واختتم السياسي السعودي بقوله؛ "العبره في النهايات"، في إشارة إلى أن الحكم على نتائج المعركة التي تخوضها الحكومة الشرعية بمساندة التحالف الذي تقوده السعودية، ستكون في النهايات، وذلك بعد القضاء على المشروع الإيراني واجندته في اليمن.
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