شكرا لبحثكم عن خبر 4 مكملات غذائية هتساعدك فى الوصول للرشاقة أبرزها فيتامين "ب" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إذا كنت تحاول التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، فقد تساعدك المكملات في تحقيق حلمك، بجانب اتباع نظام غذائي صحى وممارسة التمارين الرياضة، أوصى أخصائي التغذية بضرورة تناول المكمل الغذائي الصحيح للحصول على النتائج الصحية لإنقاص الوزن بطريقة آمنة، موضحين أن المكملات تزيد من معدل حرق الدهون للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقا للتقرير الذى نشره موقع " eatthis"، ومنها:

1 - شاي أخضر:

أكدت تريستا بيست، أخصائية التغذية أن مستخلص الشاي الأخضر يساعد على التخلص من الوزن الزائد، موضحة أن خلاصة الشاي الأخضر هو أحد أكثر مكونات ومكملات إنقاص الوزن الجيدة.

وقالت، أخصائية التغذية ، إن مزيج الكافيين ومضادات الأكسدة في الشاي الأخضر هو الآليات الأساسية التي تجعله مثاليًا لفقدان الوزن، حيث يعمل الكافيين على زيادة سرعة الجسم في حرق السعرات الحرارية، وتوليد الحرارة، ومضادات الأكسدة (ECGC) هي مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة في للجسم مما يساعد على منع وتقليل أضرار الجذور الحرة المعروف أنها تسبب الالتهاب وفي النهاية توقف فقدان الوزن.

2 - فيتامين ب 12:

يمكن أن تكون إضافة بعض مكملات B-12 إلى روتينك المعتاد هو المفتاح لدفع عملية حرق الدهون إلى حالة تأهب قصوى للتخلص من الوزن الزائد، موضحة أن فيتامين ب 12 ويسمى كوبالامين وهو عبارة عن فيتامين يذوب في الماء ولديه دور أساسي في الأداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي، من خلال تكوين الميالين ونضوج خلايا الدم الحمراء.

3 - البروبيوتيك:

يعرف البروبيوتيك بأنه البكتيريا النافعة الموجودة بشكل طبيعي في أماكن معينة في جسم الإنسان، والتي تعمل على الحفاظ على صحة المكان الموجودة فيه، عن طريق تحقيق التوازن الطبيعي بين البكتيريا النافعة والضارة، خاصة في حال ازدياد أعداد البكتيريا المسببة للمرض في جسم الإنسان.

لا يقتصر دور البروبيوتيك على تعزيز صحة أمعائك فقط بل يدعم جهودك في إنقاص الوزن أيضًا، حيث أكدت الدراسات أن المرضى الذين تناولوا بروبيوتيك فقدوا وزنًا، حيث يساعد البروبيوتيك في الحفاظ على مستوى مفيد من البكتيريا الصحية للأمعاء.

4 - إينولين:

قد تكون المكملات التي تحتوي على إينولين قادرة على مساعدة أولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الوزن الزائد ، كما تقول أخصائية التغذية سارة ويليامز.

وأكدت ويليامز ، نقلاً عن دراسة أجريت عام 2020 نُشرت في Clinical Nutrition إن الإينولين عبارة عن ألياف بريبايوتك ثبت أنها تعزز فقدان الوزن وتحدث تغييرات مواتية في ميكروبيوتا الأمعاء .

وأضافت ويليامز، أنه يساعد أيضًا في تنظيم الشهية ، وأوصت بالبدء بتناول جرامين إلى ثلاثة جرامات من مكملات الإينولين يوميًا وشرب الكثير من الماء للحد من انزعاج الجهاز الهضمى.