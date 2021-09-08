شكرا لبحثكم عن خبر مراهقة تشنق نفسها في إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت فتاة، في ربيعها الرابع عشر، مساء اليوم الثلاثاء، على انهاء حياتها في محافظة إب، وسط البلاد.
وقالت مصادر محلية أن شابة بعمر 14 سنة قامت بشنق نفسها في منزلها، دون معرفة الأسباب.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إسعاف الفتاة إلى مستشفى المنار وفارقت الحياة على إثرها.
ولفتت المصادر إلى تدخل الجهات الأمنية في المدينة وبدأت التحقيق في الموضوع.
ويجدر الاشارة إلى أن محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، شهدت في الفترة الأخيرة حوادث مشابهة كثيرة.
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