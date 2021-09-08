شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شاب من تعز مع ثلاث فتيات حاول انقاذهن من الغرق في بئر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شاب وثلاث فتيات في عزلة بني شيبة الغرب ، بمديرية الشمايتين محافظة تعز وسط البلاد. وفي تفاصيل الحادثة ، قالت مصادر محلية ان شاباً حاول إنقاذ ثلاث فتيات سقطن داخل بئر بالعزلة ، مشيرين إلى أن هيثم عادل الحداد الشيباني مات غريقا في ( بئر حضن ) عقب محاولته انقاذ ثلاثة فتيات بعمر الزهور. تجدر الإشارة إلى أن الشاب لايزال حديث عهد بالزواج ، وقد مر على زفافه أقل من شهرين ، ماجعل الحادثة تأخذ منحى محزناً لدى المواطنين .

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