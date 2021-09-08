شكرا لبحثكم عن خبر قاعدة العند تفقد القائد الكبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي ، قائد عسكري بارز في العااصمة عدن . وقالت مصادر محلية أن العقيد الركن عوض الكعلولي والذي يشغل منصب ركن استخبارات قاعدة العند العسكرية بلحج ، توفي بعد صراعه مع المرض . وينتمي الكعلولي إلى قبائل الصبيحة بمحافظة لحج .

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