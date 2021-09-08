شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعترف بوصول السلالية الهندية الى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقر الدكتور طه المتوكل وزير الصحة العامة والسكان في حكومة ميليشيا الحوثيين ، بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيدـ19″، مشككاً في الوقت ذاته في فاعلية اللقاحات المضادة للفيروس.

واعترف المتوكل ، خلال جلسة لمجلس النواب اليمني الغير معترف به في صنعاء ، بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين ، لكنه وصفها بـ “حالات الالتهابات التنفسية الحادة” وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها في صنعاء.

وقال إن “هناك مراكز ومستشفيات تستقبل حالات الالتهابات التنفسية الحادة، ويتم علاجها في مستشفيات الكويت الجامعي والجمهوري التعليمي وفلسطين والسحول وغيرها”، وهي المستشفيات التي تم تجهيز أجزاء منها كمراكز عزل لاستقبال حالات كوفيدـ19.

وأضاف “نحن أمام تحد كبير ونقوم بواجباتنا، ولا نسمح بأن يكون شعبنا حقل تجارب فما تزال هناك خلافات حول فاعلية تلك اللقاحات من عدمها، وما يزال هناك خلل كبير في تلك اللقاحات”.

وتابع ” الوضع مطمئن ولا داع للخوف والقلق من الأمراض والالتهابات التنفسية الحادة”، مشيراً إلى أن تعامل وزارة الصحة كان بحجم انتشار الوباء ومستواه بالرغم من ارتباك دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا”.

وفي وقت سابق ، أكد مصدر طبي في مركز العزل بمستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة اليمنية صنعاء على أن مركز العزل مكتظ بحالات مصابة بفيروس كورونا ، فيما قال إستشاري طب الحالات الحرجة والعناية المركزة الدكتور وهاج المقطري ، في منشور على حسابه في فيسبوك ، بأن كورونا في موجته الثالثة في اليمن شديد ، ويمكن ان يصيب اكثر من فرد في الاسرة الواحدة إصابات شديدة كما يمكن ان يصيب ايضا الاطفال باصابات شديدة ، مضيفاً :” لربما كانت هذه دلائل على انه النسخة الجديدة المتحورة وهي دلتا ودلتا بلس.!!

وكان مصدر طبي آخر ، وفقاً لمجلة اليمن الطبية ، قد كشف خلال أغسطس الماضي ، عن وصول متحور دلتا وهي السلالة الأخطر من فيروس كورونا إلى العاصمة اليمنية صنعاء حيث توفي شخص كان قد إصيب نتيجة مخالطة أحد العائدين من الهند في محافظة تعز حيث أشار المصدر إلى أن أقارب المريض قاموا بنقله إلى هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة صنعاء حيث فارق الحياة هناك متأثراً بإصابته بالفيروس وهو ما لم تكشف عنه السلطات الصحية بشكل رسمي