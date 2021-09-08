عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة 4 من عائلة واحدة غرقا في بئر جنوب تعز

الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الخليج 365

توفى 4 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، غرقا في بئر يدوية جنوب محافظة تعز.



وقال مصدر محلي، إن 3 طفلات غرقن في بئر يدوية بمنطقة بني شيبه مديرية الشمايتين بجانب شاب حاول إنقاذهن.

وأضاف المصدر، أن جهود الإنقاذ التي بذلت لانتشال الجثث واجهت مصاعب نظرا لعدم توفر الإمكانيات في المنطقة الريفية الواقعة جنوب محافظة تعز.

وأثارت الحادثة الأليمة صدمة وحزن لدى أهالي المنطقة والذين تفاجئوا بسقوط كل هذا العدد دفعة واحدة في البئر.

وكانت الطفلات، فرح الحداد، وأمينة آدم الحداد، ومارية أحمد الحداد، يحاولن الحصول على مياه للشرب من البئر، والشاب هيثم عادل الحداد، حاول إنقاذهن، لكنه واجه نفس المصير.

وتتكرر حوادث الغرق في اليمن مع امتلاء حواجز المياه والآبار الجوفية في موسم الأمطار، وتتكون برك المياه التي خلفتها السيول في عدد من البلدات والمناطق اليمنية .

وفي أغسطس/آب الماضي، توفيت 3 أطفال غرقا في بركة مياه خلفتها السيول بمديرية حيس بمحافظة الحديدة.