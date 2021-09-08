تعز.. وفاة ثلاث فتيات غرقًا وشاب رابع أثناء محاولته إنقاذهن

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أربعة أشخاص، مساء الثلاثاء، غرقا في أحد آبار المياه بريف محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن ثلاث فتيات توفين أثناء بحثهن عن المياه في إحدى الآبار بعزلة بني شيبة الغرب بمديرية الشمايتين ريف جنوب تعز.

وأضاف المصدر أن شاب عشريني لقي حتفه أيضًا أثناء محاولته إنقاذ الفتيات.

وأشار إلى أن الضحايا جمعيهم من أسرة واحدة، وأن الفتيات الثلاث هن طالبات في المرحلة الأساسية.

وتلجأ الكثير من الأسر إلى مياه الآبار في ظل شحة المياه وعدم توفر شبكة مياه إلى منازل السكان لا سيما في المناطق الريفية خصوصًا في ظل الحرب الدائرة في البلاد.