عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني ينتزع مواقع مهمة من قبضة الحوثيين غرب مأرب

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365

انتزعت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، "مواقع مهمة" من قبضة ميليشيات الحوثيين، غرب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة.



وقال الموقع الرسمي للقوات المسلحة، إن الجيش والمقاومة الشعبية يخوضان مواجهات مستمرة، منذ فجر الثلاثاء، ضد ميليشيات الحوثيين التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على جبهات غرب مأرب.

وذكر الموقع أن قوات الجيش تمكنت من دحر الميليشيات من مواقع مهمة على جبهة الكسارة، إحدى جبهات مديرية صرواح، غرب المحافظة.

وجاء ذلك تزامنًا مع غارات جوية لطائرات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثيين في ذات الجبهة، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوفهم.