خلال أسبوع.. قرابة 200 جريمة في المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتفاعاً كبيراً في منسوب الجرائم الجنائية في ظل فوضى أمنية وانتشار واسع للسلاح.



وتشيرالإحصائيات الأمنية المُعلنة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلى ارتفاع منسوب جرائم القتل والشروع في القتل وجرائم السرقة بشكل كبير.



وحسب إحصائية أصدرها الإعلام الأمني التابع للمليشيا فإن المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة شهدت خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 31 سبتمبر، 129 جريمة قتل وشروع في القتل و66 جريمة سرقة.



ولاتشمل الجرائم المعلنة الانتهاكات التي يقوم بها عناصر وقيادات من مليشيا الحوثي والتي تُقدر بمئات الانتهاكات خلال الأسبوع.

ونظراً لغياب المنظومة العدلية منذ انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية، يلجأ المواطنون إلى السلاح كحل وحيد في إنهاء صراعاتهم الشخصية.