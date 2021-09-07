نقل 129 مهاجراً غير شرعياً بشكل طوعي من اليمن إلى اثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جرى، اليوم، نقل 129 مهاجراً غير شرعياً بشكل طوعي، من مطار عدن الدولي إلى أديس أبابا.



وتمت عملية نقل الراغبين بالعودة الطوعية بإشراف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والهجرة والجوازات اليمنية، بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والحكومة الاثيوبية.

وتعد هذه الرحلة الطوعية الثالثة خلال العام 2021، لنقل حوالي 4 آلاف مهاجر أثيوبي من إجمالي 260 ألف مهاجراً غير شرعي، قدموا إلى الاراضي اليمنية بطريقة غير قانونية منذُ مطلع العام 2018 حتى العام 2021م.