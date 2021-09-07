بن حبريش يطلع على نشاط مستشفى سيئون ومعهد العلوم الصحية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم ، على نشاط هيئة مستشفى سيئون العام، ومعهد العلوم الصحية بمدينة المكلا.



واستمع بن حبريش، من رئيس هيئة المستشفى الدكتور أنيس عيديد، الى شرح حول الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمتها مراكز وأقسام الهيئة خلال النصف الأول من هذا العام.

فيما أوضح مدير معهد العلوم الصحية، محمد لرضي، إلى الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد وإجراء امتحانات القبول إضافة إلى التهيئة لتنفيذ برنامج تأهيل 38 قابلة مجتمع في مديرية غيل بن يمين بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية.

وأكد بن حبريش، دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي، لما له من أهمية وارتباطه بحياة الناس..مشددا على الاهتمام المستمر بجوانب التأهيل والتدريب لتحسين مستوى أداء الكادر الصحي.