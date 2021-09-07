‏الارياني: ‏مليشيا الحوثي لن ترضخ لدعوات التهدئة إلا تحت الضغط العسكري والسياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ان تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لوتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وهجماتها الارهابية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع تسلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مهامه، رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة واحلال السلام‏.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي مليشيا الحوثي الارهابية السافر لارادة المجتمع الدولي، وأنقيادها الأعمى خلف الأجندة الايرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهضة لاستمرار الحرب والمعاناة الانسانية المتفاقمة لليمنيين"‏.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والأمريكي القيام بمسئولياتهم إزاء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي بإيعاز وتخطيط ودعم ايراني..مشددا في هذا السياق على ضرورة إدراك ان مليشيا الحوثي الارهابية لن ترضخ لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار واحلال السلام في اليمن إلا تحت الضغط السياسي والعسكري.