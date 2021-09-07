بدء دورة في اساسيات أمن الطيران بمطار سقطرى الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمطار سقطرى الدولي، اليوم، الدورة التدريبية في أساسيات أمن الطيران والتي ينظمها على مدى أسبوعين معهد الطيران المدني والأرصاد .



وتهدف الدورة، الى اكساب 30 موظف في أمن السلامة والجهات الامنية العاملة في المطار، إلى رفع من مستوى كفاءة العاملين في سلامة الطيران والجهات الامنية وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي تمكنهم من تأدية وأجبهم على أكمل وجه.

وفي التدشين، أكد مدير عام مطار سقطرى الدولي عبدالله جميع، على أهمية هذه الدورة في تحسين اداء العمل في الجانب الامني .. لافتاً إلى ان هذه الدورة التي تقام لأول مرة في مطار سقطرى تعتبر احدى متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" وسيتبعها دورات اخرى لرفع من كفاءة العاملين في مختلف اقسام المطار .