بن مبارك يستعرض مع السفراء العرب المعتمدون في لاهاي تطورات الاوضاع السياسية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة الهولندية لاهاي، مع السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا، تطورات الأوضاع السياسية في اليمن وعرقلة مليشيا الحوثي لجهود السلام، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.



وأكد وزير الخارجية، على أهمية تنسيق العمل العربي المشترك في بلدان الاعتماد، وبذل مزيداً من الجهود للدفاع عن القضايا العربية العادلة..مشيراً الى القواسم المشتركة التي تجمع الدول العربية، ووحدة الهدف والمصير ، والتحديات التي تواجه منطقتنا وامتنا العربية، الامر الذي يستلزم التلاحم في مواجهة المشروع الايراني التخريبي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة .

من جانبهم أكد السفراء العرب، على تبني قضية اليمن ودعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة اليمنية لدى الدول الصديقة والمحافل الدولية لاشراك المجتمع الدولي واطلاعه على تطورات الاوضاع في اليمن وتبادل الرؤى حول فرص احلال السلام..مؤكدين دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية للدفع قدما بالعملية السياسية وإستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة اراضيه.

حضر اللقاء سفيرة اليمن لدى هولندا سحر غانم.