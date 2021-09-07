نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ محمد عبدالله الطالبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالله التركي الطالبي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، منوهاً بدور الفقيد في الثورة وانتصار الجمهورية وما قدمه وأبناءه وأحفاده وقبيلته وقبائل مأرب عامة من تضحيات في معركة الحرية والكرامة ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية الكهنوتية.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة قبيلة مراد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.