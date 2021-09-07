الطوقي تقدم للرئيس الصربي أوراق اعتمادها كسفير غير مقيم لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قدمت اسمهان الطوقي، اليوم، لرئيس جمهورية صربيا الكسندر فيوتشيك، أوراق اعتمادها كسفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لليمن لدى جمهورية صربيا.



ونقلت السفيرة الطوقي، تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى نظيره الصربي الكسندر فيوتشيك وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب صربيا الصديق المزيد من التطور والازدهار..مؤكدة على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص اليمن على تطوريها وبذل كافة الجهود الممكنة لتعزيزها في مختلف المجالات الممكنة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه حمل الرئيس الصربي، السفيرة الطوقي نقل تحياته لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..متمنياً للشعب اليمني عودة السلام والاستقرار.