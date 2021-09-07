وزير الإعلام يحذر من مساعي مليشيا الحوثي لدفن ملف قضية تعذيب وقتل عبدالله الاغبري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

حذر معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، من تلاعب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بملف جريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الاغبري.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مليشيا الحوثي تحاول دفن الملف باعدامها أربعة من المتهمين، دون أن تتضح ملابسات القضية والاسباب الحقيقية التي دفعت تلك الذئاب البشرية للتناوب على تعذيب الاغبري، وقتله بتلك الصورة الوحشية التي هزت الرأي العام اليمني والعربي‏.

وتساءل الارياني عن الأسباب التي تقف خلف استمرار مليشيا الحوثي الارهابية في اعتقال الضابط "عبدالله الاسدي" ضابط التحقيق في القضية منذ سبعة أشهر ومنع الزيارة عنه أو تواصله باسرته، على خلفية اتهامه بتسريب تسجيلات واقعة تعذيب عبدالله الاغبري، وتفجير غضب شعبي وتحويل الجريمة لقضية رأي عام‏.

وأكد الارياني، ان هذه الشواهد وغيرها تؤكد تلاعب مليشيا الحوثي الارهابية بملف القضية، واعدامها اربعة من المتورطين في الجريمة قدموا كبش فداء لامتصاص الغضب الشعبي العارم، واخفاء الدوافع الحقيقية خلف ارتكاب الجريمة والتستر على المتورطين الرئيسيين فيها.